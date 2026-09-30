РТ – в топ-10 по льготному кредитованию инвестпроектов в приоритетных отраслях

Архивный снимок (производство металлоконструкций)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По состоянию на сентябрь текущего, 2026 года предприниматели Татарстана получили около 800 млн рублей господдержки в рамках программы льготного кредитования, которая реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это шестой результат среди регионов России, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

По секторам в республике лидерами являются инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах (770 млн рублей) и HoReCa (30 млн рублей).

В обрабатывающих производствах региона топ-3 по объему привлеченных средств в рамках программы льготного кредитования составили производства пищевых продуктов, готовых металлических изделий и электрического оборудования.

В Министерстве экономики Татарстана заметили, что в целом динамика поддержки малого и среднего бизнеса в России при помощи инструментов льготного финансирования в приоритетных отраслях экономики с начала года продемонстрировала рост. Предприниматели привлекли 21,4 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов – это в два раза больше, чем в прошлом году.

В первую тройку регионов – лидеров по объему привлеченных средств вошли Москва с 3,14 млрд рублей, Краснодарский край с 1,6 млрд рублей и Московская область с 1,4 млрд рублей.

В рамках реализации программы льготного финансирования малый и средний бизнес может получить до 200 млн рублей. В вопросах персонального подбора кредитного продукта (в том числе с господдержкой), подачи заявки онлайн, формирования единого пакета документов и, при необходимости, гарантийной поддержки сопровождение бизнесу оказывает платформа МСП.РФ.

В Республике Татарстан поддержку бизнесу оказывают Министерство экономики РТ вместе с подведомственными организациями. Среди программ содействия предпринимателям предусмотрен комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки, включающий льготное микрофинансирование, лизинговые и гарантийные продукты, программы партнерского финансирования, а также нефинансовую поддержку, в том числе бесплатные образовательные программы, помощь в сертификации продукции, участие в международных выставках с софинансированием 90% и другое. Подробно с мерами поддержки можно ознакомиться на сайте Минэкономики РТ.

О действующих мерах поддержки бизнеса в Татарстане можно узнать по номеру единого контакт-центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.