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РТ в 2025 году выделит еще 66,4 млн рублей на закупку вакцин для профилактики
Татарстан в следующем году выделит дополнительно почти 66,4 млн рублей на закупку вакцин для проведения профилактических прививок. Об этом сообщается на сайте Минфина республики.
«В настоящее время в соответствии с решением Правительства РТ в 2025 году объем средств на приобретение вакцин для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям будет увеличен на 66 488,2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Всего на централизованную закупку вакцин для профилактики в проекте бюджета республики на 2025-й год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено выделение 83,5 млн, 86,8 млн и 90,3 млн рублей в следующие три года.
Ранее сообщалось, что на вакцину от коклюша в Татарстане в 2024 году дополнительно потратят 43 млн рублей.
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