RT указал на противоречия в интервью Баданина* Дудю*

В интервью, которое основатель издания «Проект»** Роман Баданин* дал блогеру Юрию Дудю* 3 сентября, были противоречия. Об этом сообщает «RT».

В беседе с журналистом Баданин утверждал, что издание не предоставляет спонсорам отчетов о KPI, включая статистику просмотров и репостов публикаций. Он подчеркнул, что финансирование осуществляется в том числе политическими организациями, но «без обмена денег на какие-либо действия».

В ответ на вопрос о наличии KPI и обязательств перед донорами Баданин отметил, что таких условий нет.

Однако, как напоминает RT, в его распоряжении имеются документы, опубликованные еще в 2021 году, которые указывают на обратное. В расследовании приводились материалы, подтверждающие получение Баданиным средств от американских и европейских фондов NED*** и EED***.

Эти организации, по данным RT, требовали регулярных и подробных отчетов о результатах работы: показателях посещаемости сайта, реакции аудитории, количестве опубликованных статей, а также ссылках на ключевые публикации и их упоминания в зарубежных СМИ.

Кроме того, в интервью Дудю Баданин признал, что продолжает получать финансирование от «больших институциональных организаций», связанных с государствами Европейского союза и США.

* Физлица, признанные иноагентами.

** Организация Project Media, INC признана нежелательной в РФ. СМИ, признанное иноагентом.

*** Организации, признанные нежелательными в РФ.