РТ стала лидером по заявкам на Национальную премию для управленцев в сфере культуры

Завершилась заявочная кампания первой Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Республика Татарстан оказалась в числе регионов, подавших наибольшее количество заявок, сообщает Министерство культуры РТ.

Соискатели могли участвовать в трёх основных номинациях: для управленцев федерального, регионального и муниципального уровней. Почти половина заявок (49%) поступила от руководителей муниципального уровня, 34% — от региональных управленцев, 16% — от федеральных.

По типам организаций 60% заявок подали руководители учреждений культуры, включая образовательные, государственные и негосударственные структуры. Ещё 31% приходится на руководителей культурных проектов, 9% — на представителей органов власти в сфере культуры.

Среди соискателей заметно преобладают женщины — 66% заявок против 34% у мужчин. При этом 3% участников — управленцы старше 65 лет.

Лидерами по количеству заявок также стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Нижегородская область. Высокую активность также проявили Московская и Свердловская области, Пермский край, Башкортостан и Татарстан.

Экспертный совет премии, в который вошли 47 представителей органов власти, общественных организаций, директора учреждений культуры и отраслевые эксперты, уже приступил к оценке работ. Среди членов совета — директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова, гендиректор РГБ Вадим Дуда, композитор Игорь Матвиенко, директор Музея Победы Александр Школьник. Председатель совета — замминистра культуры РФ Сергей Першин, секретарь — гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Заявки, одобренные экспертным советом, рассмотрит Наблюдательный совет, который определит лауреатов в основных и специальных номинациях.

Основные номинации распределены по трём уровням управления и трём категориям: руководящий состав органов власти, организаций культуры и культурных проектов. Всего будет выбрано девять лауреатов.

Специальные номинации:

«СВОя культура» — за проекты в поддержку участников СВО и патриотическое воспитание;

«Творческая команда страны» — для управленцев в составе творческих коллективов;

«Молодёжь в культуре» — для лидеров от 18 до 35 лет;

«Хранитель культурных ценностей» — за вклад в развитие культуры;

Спецноминация Года единства народов России — для проектов, соответствующих тематике года, объявленной Президентом РФ.

Церемония награждения состоится 25 марта 2026 года и будет приурочена ко Дню работника культуры

Премия учреждена Минкультуры России в июле 2025 года для поддержки эффективных управленцев в сфере культуры. Проект включён в федеральный проект «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» и реализуется с 2015 года. Оператором выступает АНО «Таврида.Арт», развивающая арт-кластер «Таврида» — платформу для молодых деятелей культуры и искусства.