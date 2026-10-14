RT: Реальная экономия при использовании ИИ в кинопроизводстве – 10–15 процентов

Применение искусственного интеллекта в производстве полнометражных фильмов на данный момент позволяет уменьшить затраты кинематографистов не более чем на 10–15 процентов. Это следует из исследования, проведенного телеканалом RT.

«Каст и работа съемочной группы занимают в российской специфике больше денег, чем графика и экспедиции», – пояснил эксперт по экономике платформ, который предпочел сохранить анонимность.

К тому же для достижения качественного результата необходимо множество генераций. Это замедляет процесс кинопроизводства, да и сама она не бесплатна.

Так, по оценке инженера видеогенерации Никиты Шарипова, «порой на одну успешную попытку требуется и пять, и десять, и пятнадцать попыток». При этом на компьютерную графику в среднем выделяется 20% бюджета фильма.

Проработавший на ВГТРК на руководящих должностях 25 лет и последний год плотно занимающийся ИИ Павел Зверев заметил, что некоторых сотрудников действительно может заменить один человек, владеющий навыками работы с нейросетью.

Впрочем, появляются и новые профессии. Тот же Шарипов упомянул инженера нейровизуальных систем, «абскейлера», ИИ-консультанта продакшна.

Ранее режиссер Арсений Гончуков оценил долю нейросетевого контента в российских сериалах в 10%.