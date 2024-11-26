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РТ представят 55 конкурсантов в финале Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
Сборную Татарстана представят 55 конкурсантов и 55 экспертов в 40 компетенциях основной возрастной категории и в 15 компетенциях юниорской категории в финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобрнауки РТ.
В сборную республики вошли участники из 39 образовательных организаций Казани, Набережных Челнов, а также 10 районов РТ.
В финале чемпионата примут участие тысячи человек - это представители федеральных и региональных органов власти, образовательных организаций, индустрии и дружественных государств. Соревнования пройдут по 55 компетенциям в основной возрастной категории и 20 – среди «Юниоров».
Финал чемпионата «Профессионалы» проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству второй год. В 2024 году участниками движения стали более 500 тыс. человек, из них свыше 130 тыс. – конкурсанты со всех регионов страны.
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