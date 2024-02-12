РТ представят 225 человек на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

На выходных прошло обучение делегации РТ на Всемирный фестиваль молодежи, который состоится с 1 по 7 марта в Сочи на территории федерального образовательного центра «Сириус», сообщает пресс-служба министерства молодежи Татарстана.

Самое масштабное молодежное событие пройдет в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Его цель — развитие международного молодежного сотрудничества. Республику на Всемирном фестивале молодежи в Сочи представят 225 человек. В рамках обучающей программы прошла встреча с министром по делам молодежи РТ Ринатом Садыковым. Он рассказал участникам о деятельности министерства и о тех возможностях, которые создают в республике и в стране для молодежи.

«Татарстан занял первое место по количеству заявок среди регионов ПФО, в наш региональный комитет поступило более 6 тыс. заявок. Мы провели несколько этапов очного отбора: тестирование и очное собеседование. Таким образом, экспертная комиссия отобрала лучших из лучших. На обучении для делегатов были организованы различные мастер-классы по самопрезентации, ораторскому искусству. Уверен, что наша молодежь покажет себя на достойном уровне», — отметил министр.

Как добавила представитель направления «Молодые инженеры» Владлена Мельникова, этот фестиваль дает возможность транслировать достоинства и успехи РТ и РФ всему миру, а также обменяться профессиональным опытом с коллегами из других регионов и стран, аккумулировать лучшие практики и привнести их в родной регион.

«Мне было очень интересно попасть на такое масштабное мероприятие, как минимум для своей личной копилки мероприятий, ну, а как максимум – обменяться опытом с иностранными коллегами, так как тревел-блогинг востребован за рубежом и имеет большие перспективы для российского рынка. Именно по этой причине подала заявку и попала в состав делегации Республики Татарстан, чему очень рада. Надеюсь на то, что благодаря фестивалю и обмену профессиональным опытом, мы увеличим поток внутреннего туризма», — делится своими ожиданиями тревел-блогер Эльвина Рахматуллина.

Садыков уточнил, что, помимо участников основной программы, республику представит еще и волонтерский корпус. Всего поступило свыше 1,8 тыс. заявок. После отборочных этапов отобрано 82 волонтера из РТ и 45 из Удмуртской Республики.

Обучение прошло на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ — это один из четырёх организаций, которые подготавливают и координируют работу добровольцев Приволжского федерального округа (ПФО) на фестиваль. В ходе обучения тренеры волонтёрского корпуса ВФМ–2024 познакомили добровольцев с особенностями функциональных направлений и взаимодействия с российскими и зарубежными гостями фестиваля. Также прошли командообразующие тренинги для знакомства волонтеров между собой и сплоченной работы в дальнейшем.

Напомним, что в Фестивале примут участие 20 тысяч делегатов, из них — 10 тыс. иностранцев в возрасте от 18 до 35 лет из более 180 стран. Это лидеры молодежных НКО, представители политических партий, молодые дипломаты, ученые, эксперты в области международных отношений, журналисты, предприниматели, деятели культуры, студенты и волонтеры.

фото: пресс-служба Минмолодежи РТ