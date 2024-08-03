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РТ представит уникальный симулятор для управления дронами на форуме «Армия»
Участники Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов из Татарстана презентуют обучающий симулятор для управления дронами на форуме «Армия». Уникальность изобретения заключается в том числе в его универсальности, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов.
«[Изобретатели из] Республики Татарстан представят обучающий симулятор для управления <...> дронами, — заявил он на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию. — Уникальность его в том, что [условия] максимально приближены к реальным условиям полетов и он обучает управлению всеми видами дронов».
Форум состоится 12-14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Гости мероприятия смогут увидеть новейшие образцы вооружений и техники.
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