RT представил документальный фильм о Расуле Гамзатове на кинофестивале в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

На международном кинофестивале «Алтын минбар», проходящем в Казани, телеканал «RT» представил документальный фильм «В поисках Расула», посвященный 100-летию со дня рождения советского поэта Расула Гамзатова, передает корреспондент РИА Новости.

Фильм создан египетским режиссером Каримом Нагибом и руководителем службы программ арабского вещания «RT Arabic» Анисой Гординой.

Проект изначально задумывался для арабской аудитории, однако, как отмечают авторы, он способен по-новому раскрыть личность Гамзатова и для российского зрителя, объясняя, почему его творчество так глубоко ценят на Ближнем Востоке.

«Надеюсь, что вы посмотрите на Дагестан и на известного дагестанского поэта глазами его современников-арабов, и с нами откроете тайну, почему такая близкая связь арабской культуры и тем и этики Расула Гамзатова», – сказала автор фильма, сценарист Аниса Гордина перед премьерой.

По ее словам, лента стала своеобразным путешествием по Дагестану, в ходе которого зритель шаг за шагом открывает не только поэзию Гамзатова, но и культуру кавказского народа.

«И мне очень было важно подчеркнуть тот момент, что стихи написаны на аварском, есть на русском и на арабском (языках), и мы очень хотели в фильме, чтобы звучала эстетика языка аварского, и вы послушали стихи на разных языках», – добавила она.

Съемки проходили в разных странах, в том числе в России и Дагестане. Отдельные эпизоды сняты в родном ауле поэта – Цада Хунзахского района, а также в Дербенте. Авторы стремились показать, какие события и ценности сформировали мировоззрение Гамзатова, и как это нашло отражение в его произведениях.

В рамках работы над картиной Гордина встретилась с арабскими современниками и друзьями Гамзатова, писателями и поэтами, чтобы понять, какое влияние его личность оказала на их творчество. «В поисках Расула» стало авторским исследованием, раскрывающим феномен особой близости арабских читателей к наследию Гамзатова, чьи произведения продолжают активно переводиться и издаваться в арабских странах.

С 5 по 9 сентября в Казани проходит XXI Международный кинофестиваль «Алтын минбар». В этом году на участие было подано 845 заявок из 67 стран. Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры Татарстана, Совет муфтиев России и исполком Казани. «Алтын минбар» включен в перечень кинопроектов, поддержанных Минкультом РФ, и проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – исламский мир».