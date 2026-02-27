RT: подозреваемый в похищении девочки из Смоленска вел себя странно в последние месяцы

Подозреваемый в похищении девочки из Смоленска, Сергей Грищенков, незадолго до произошедшего вел себя очень странно – перестал пользоваться телефоном и общался с сожительницей через записки, которые оставлял под дверью. Об этом RT сообщила дочь сожительницы.

«Пару месяцев назад без объяснения причин вдруг перестал ходить с мобильником. У него была как будто мания преследования, словно скрывался от кого-то. Мама рассказывала мне, что теперь их общение происходит только через бумажные записки. Они около года назад расстались, но поддерживали связь», – рассказала женщина.

Она пояснила, что из-за проблем матери с алкоголем и долгами их общение было нечастым, а потому девушка не знала о том, что ее мать и Грищенков снова живут вместе. Последний разговор с матерью был несколько дней назад, однако о ребенке в квартире речи не шло.

«Я не знаю, что там могло быть. Не знаю, мог ли он угрожать маме и тоже держать ее в заложниках. Я не настолько близко общаюсь с ней. Сейчас я не знаю, где она находится и считает ли следствие ее соучастницей. Я не могу до нее дозвониться уже второй день», – отметила женщина.