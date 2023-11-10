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RT опубликовал пятиминутное видео боя за опорник ВСУ в лесах на Северском направлении
Кадры боя за один из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении опубликовал телеграм-канал Russia Today. Видео предоставлено военкором Александром Яремчуком.
В публикации сообщается, что штурм украинских позиций осуществляли разведчики 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Также с обеих сторон была задействована тяжелая техника.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
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