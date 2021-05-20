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Ру Тат
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20 мая 2021  12:56
Марат Ишкильдин

Татарстан занял третье место по числу лауреатов Всероссийской олимпиады школьников

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В 2021 году Татарстан занял третье место по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Об этом на пресс-конференции о летних программах Республиканского центра поддержки одаренных детей и молодежи сообщила директор центра Гульнара Исламова.

«По результатам Всероссийской олимпиады школьников мы являемся третьими после Москвы и Санкт-Петербурга», — сказала она. 

В 2020 году 211 татарстанцев стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. К слову, годом ранее в республике их было всего 148. 

«Такого в Татарстане у нас никогда еще не было», — отметила Исламова. 

Подготовка одаренных детей осуществляется и в летние смены в лагерях. Так, например, уже с 26 мая открываются летние профильные смены центра, где специалисты будут помогать детям подготовиться ко Всероссийской олимпиаде школьников. Первая смена будет посвящена иностранным языкам, истории и обществознанию. Планируется, что всего будет проведено пять смен, посвященных разным предметам. 

 

#всероссийская олимпиада школьников
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