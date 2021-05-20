РТ направит 3,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья и улучшение качества воды

За год на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в Татарстане будет направлено 3,5 млрд рублей. На эти средства будет проводиться расселение граждан из аварийного жилья, обеспечение татарстанцев питьевой водой и улучшение ее качества, а также создание комфортной среды. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На реализацию проекта «Жилье» Татарстан выделит 956,89 млн рублей, на «Формирование комфортной городской среды» — 1,95 млрд рублей, «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — 403,33 млн рублей, а на «Чистую воду» — 215,37 млн рублей.

«В рамках регионального проекта „Чистая вода“ будут реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, станции водоподготовки в пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района», — рассказали в министерстве.

В настоящее время на объекте уже проводятся строительно-монтажные работы. Здесь проложили канализационные сети, установили колодцы, врезную камеру, а также заложили фундамент под здание. Планируется, что станция водоподготовки позволит обеспечить чистой водой и стабильным водоснабжением население Васильева.

По второму региональному проекту — «Жилье» — будет приобретено 100 квартир для расселения татарстанцев из ветхого жилья. Кроме того, будут возведены внешние и внутриплощадочные наружные сети водоснабжения в ЖК «Лето» Советского района Казани, построят школу на 1501 ученика с бассейном. Учебное заведение будет располагаться по улице Николая Ершова в Казани. Также благодаря проекту будет проведена реконструкция очистных сооружений поверхностного стока в ЖК «Светлая долина». Три новых детских сада появятся в ЖК «Весна», «Салават Купере» и «Новые горки».

По программе «Формирование комфортной городской среды» за год благоустроят 57 парков и скверов в Челнах и 39 районах Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.