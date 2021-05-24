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Ру Тат
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24 мая 2021  19:36

РТ начнет ежегодно проводить всероссийский форум «Машиностроение: стратегии развития»

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В Казани прошла всероссийская межотраслевая конференция «Машиностроение: стратегии развития». В мероприятии приняли участие руководство Татарстана, члены коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко и Вячеслав Шпор, а также предприниматели и представители промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Главная задача современной промышленной политики — это развитие промышленного потенциала страны, конкурентоспособность отечественной продукции и ее реализация в рамках квотирования закупок, считает Осыко. 

«В ходе конференции активно обсуждались проблемные вопросы приоритетных направлений развития машиностроительной отрасли, внедрения инструментов цифровой трансформации, реализации механизмов государственной поддержки и межотраслевой кооперации», — говорится в сообщении Правительства.

Участники осмотрели татарстанские автомобильные заводы, а также изучили положительный опыт руководства Татарстана в части формирования новых решений и мер поддержки местной продукции, ее ориентированности на экспорт.

Подводя итоги форума, Правительство Татарстана приняло решение сделать мероприятие ежегодным.

#Машиностроение
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