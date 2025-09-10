news_header_top
Происшествия 10 сентября 2025 10:22

RT: На футболиста Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в «Кофемании»

В отношении бывшего форварда «Краснодара» Фёдора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки, которая произошла в мае в «Кофемании». Об этом пишет RT со ссылкой на собственный источник.

5 июля стало известно, что 28 мая Смолов подрался с двумя мужчинами в столичном кафе. После конфликта футболист раскаялся, извинился перед пострадавшими и предложил им компенсацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила жена спортсмена Карина Истомина.

«Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше, и кто знает, какой была бы следующая», – написала она.

По словам Истоминой, история с вымогательством продолжалась месяц.

«Этот случай эмоциональной дисрегуляции мой муж прорабатывает в терапии. Для него этот поступок так же глуп и бессмысленен, как и для всех вас», – заключила жена Смолова.

#Уголовное дело
