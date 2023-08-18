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РТ и Ульяновская область будут сотрудничать в проекте «Средняя Волга — Персидский залив»
Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение между правительствами регионов об участии в реализации проекта торгово-логистического канала «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский Залив».
«Документ предполагает сотрудничество в части формирования сборных грузов для дальнейшей отправки по маршруту до Персидского залива», — отметили в пресс-службе Раиса РТ.
Масштабный логистический проект является частью транспортного коридора «Север — Юг», который позволит обеспечить прямую доставку грузов от портовых терминалов Средней Волги, регионов Приволжья и европейской части России через Каспийское море до портов Персидского залива и Индии. Запуск осуществляется в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.
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