РТ и Ульяновская область будут сотрудничать в проекте «Средняя Волга — Персидский залив»

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение между правительствами регионов об участии в реализации проекта торгово-логистического канала «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский Залив».

«Документ предполагает сотрудничество в части формирования сборных грузов для дальнейшей отправки по маршруту до Персидского залива», — отметили в пресс-службе Раиса РТ.

Масштабный логистический проект является частью транспортного коридора «Север — Юг», который позволит обеспечить прямую доставку грузов от портовых терминалов Средней Волги, регионов Приволжья и европейской части России через Каспийское море до портов Персидского залива и Индии. Запуск осуществляется в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.