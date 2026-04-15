RT и певица Жасмин помогли семье, потерявшей дом при наводнении в Дагестане

RT и певица Жасмин оказали помощь жительнице Дагестана, которая вместе с двумя детьми и пожилой матерью лишилась дома в результате наводнения.

Как рассказала женщина по имени Мадина, семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации: она одна воспитывает детей и ухаживает за матерью, при этом недавно перенесла операцию на позвоночнике.

«Сейчас обо всем думаешь – и думаешь, как бы не сойти с ума от этого всего… У меня нет ни отца, ни брата, ни мужа. Есть только двое детей и мама. Приходится тянуть на себе. Я сама после операции, у меня в позвоночнике штифты», – рассказала Мадина.

По ее словам, во время паводка семья сначала помогала соседям укреплять канавы, однако вскоре получила предупреждение об опасности.

«Проезжала машина – и он [водитель] говорит: "Что вы делаете?" Сейчас, говорит, двухметровая волна сюда идет, быстро уходите… За какие-то считаные часы смело все, что нажито годами. У нас был большой забор, большие двери. Дверь просто унесло», – приводит ее слова RT.

Женщина работает бухгалтером, ее мать – в сельском хозяйстве. Общий доход семьи составляет около 40 тыс. рублей в месяц. При этом из-за проблем со здоровьем Мадине требуется еще одна операция на позвоночнике.

После того как телеканал передал информацию о ситуации, певица Жасмин помогла семье: приобрела одежду и стиральную машину, а также взяла на себя оплату временного съемного жилья.

«Спасибо большое, Жасмин. Спасибо за поддержку… Если бы не люди, которые неравнодушны, мы бы, наверное, вообще не справились бы», – сказала Мадина.