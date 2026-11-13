РТ готова стать сокоординатором Ассоциации регионов стран Северо-Восточной Азии

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Республика Татарстан готова выступить в качестве сокоординатора одной из профильных подкомиссий Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) для проведения мероприятий на своей территории. Об этом заявил вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин на прошедшем в Южной Корее форуме, посвященном 30-летию ассоциации, сообщает пресс-служба полпредства.

Татарстан был официально принят в ассоциацию в качестве члена-корреспондента в июне 2026 года, в ходе визита Равиля Ахметшина в Улан-Удэ для участия в 15-м заседании АРАССВА. Соответствующий статус позволяет активно представлять региональные интересы в сферах экономики, торговли, туризма, образования, медицины и логистики, а также выступать сопредседателем одной из профильных подкомиссий организации.

Первая часть форума была посвящена работе подкомиссии по экономике и гуманитарным обменам. Собравшихся, в частности, поприветствовали генсек АРССВА – губернатор провинции Северная Кенсан Лим Бен Джин и председатель ассоциации – глава Бурятии Алексей Цыденов.

В докладах регионов-участников были затронуты вопросы развития молодежной дипломатии, программ академической мобильности и проведения совместных научных исследований в различных отраслях.

Перед началом второй, главной части форума Равиль Ахметшин встретился с генеральным секретарем Лим Бен Джином, председателем ассоциации Алексеем Цыденовым и послом России в Республике Корея Георгием Зиновьевым. Полпред РТ в РФ пригласил собеседников посетить Татарстан для участия в международных форумах и других отраслевых мероприятиях.

В ходе главной части форума оказались обозначены приоритетные направления работы ассоциации на ближайшие годы. Это развитие агропромышленного комплекса, логистики и традиционной медицины, поддержка молодежной дипломатии и раскрытие туристического потенциала. Также был сделан акцент на важности расширения географии АРАССВА и привлечения новых партнеров.

Вице-премьер РТ выступил с презентацией торгово-экономического, культурно-исторического, гуманитарного и научно-технического потенциала Татарстана. Предложение предоставить республике полномочия сокоординатора одной из подкомиссий получило поддержку Георгия Зиновьева, Лим Бен Джина и Алексея Цыденова. Они указали готовность оказать помощь в данном вопросе после урегулирования соответствующих деталей.

Состоялась также встреча участников форума с губернатором провинции Кенсан Ли Чхоль У. Приветственную речь произнес глава парламента региона Ким И Су. После этого общение продолжилось в неформальной обстановке, причем в нем приняли участие бывший Премьер-министр Японии Юкио Хатояма и экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Равиль Ахметшин вручил собеседникам сувениры от Республики Татарстан.

В заключительной части форума (с участием секретариата АРАССВА и руководителей региональных администраций членов ассоциации) полпред РТ в РФ выступил с речью, выразив благодарность за принятие Татарстана в состав организации. При этом республика добилась этого первой из всех регионов европейской части России. Он заверил в готовности приложить все усилия для активизации взаимодействия с партнерами по ассоциации.