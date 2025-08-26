RT: ФБК* отказался от комментариев по делу об утечке данных своих спонсоров

Руководство ФБК* решило дистанцироваться от ситуации с уголовными делами против россиян, финансировавших организацию через платежную систему Stripe, сообщили «RT» источники, близкие к окружению фонда.

По словам собеседника, в ФБК* «болезненно» восприняли сообщения о преследовании жертвователей и предпочли не обсуждать причины утечки их персональных данных. Организация, как утверждает источник, не оказывает никакой помощи фигурантам дел и решила «замолчать» тему, поскольку это уже второй крупный скандал внутри фонда за лето.

О возбуждении десятков уголовных дел против спонсоров ФБК* стало известно в августе 2025 года. Российские правоохранительные органы установили, что пожертвования проходили через Stripe, несмотря на заявления представителей фонда о полной безопасности и анонимности этой платформы.

6 августа на официальных ресурсах ФБК* появилось сообщение, где утверждалось, что уголовные дела возбуждены незаконно, так как переводы якобы шли в адрес другого юридического лица, не признанного экстремистским до июня 2023 года.

Юрист Илья Ремесло в комментарии «RT» отметил: «Надо было как-то объясниться и оправдаться. Поэтому ФБК* заявил, что (жертвователей. – ред.) привлекают якобы ни за что, якобы это разные юридические лица. Но подобные объяснения не выдерживают никакой критики».

После публикации от 6 августа новых сообщений по теме арестов и утечки данных на ресурсах фонда не появлялось.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация и ее аффилированные структуры признаны экстремистскими, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда.