РСХБ предлагает сдать биометрию и получить кешбэк на проезд в метро

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Россельхозбанк предлагает своим клиентам воспользоваться услугой «оплата взглядом» в метро Казани. Речь идет о транспортных платежах по биометрии через мобильное предложение «СБПэй»: зарегистрировавшие свои данные граждане в течение 2025 года смогут вернуть 15 рублей с каждой поездки в казанском метро.

Сервис оплаты проезда по биометрии до конца года будет доступен на всех станциях метрополитена Казани. Технология реализована Национальной системой платежных карт и Центром биометрических технологий. Чтобы оплатить поездку «взглядом», необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе и привязать оплату к банковскому счету в мобильном приложении «СБПэй». В том числе это можно сделать в любом отделении Россельхозбанка, сотрудники которого подключат биометрию и помогут настроить услугу: она будет доступна клиентам любого эмитента карты «Мир». После при проходе в метро пассажиру будет достаточно посмотреть в камеру специализированного терминала. В этот момент с его счета спишется полная сумма платежа за поездку и в течение 1 минуты 15 рублей вернутся на тот же банковский счет.

Кешбэк при оплате проезда по биометрии в метро Казани будет действовать до конца 2025 года. Это первый проект в рамках внедрения межбанковского биоэквайринга — приема платежей по лицу. Подключив оплату по биометрии, человек получит возможность не только проходить в метро, но и в ближайшей перспективе совершать покупки в торговых точках, подключившихся к сервису, и в транспортных системах других городов.

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