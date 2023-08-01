РСТ: Введение электронной визы снизит ее стоимость для некоторых стран в разы

С введением электронной визы стоимость ее оформления для некоторых стран снизится в разы, отмечают в Российском Союзе туриндустрии (РСТ), Как ожидается, затраты на оформление для взрослых туристов не будут превышать 52 долларов, а для детей до 6 лет – 2 долларов.

Напомним, что МИД РФ 1 августа запускает оформление электронных виз для иностранных туристов. Туроператоры-члены Российского союза туриндустрии полагают, что это придаст стимул возобновлению въездного туризма в Россию, так как процедура оформления виз станет более простой и дешевой.

«Речь идет о странах Юго-Восточной Азии — прежде всего, Индии и Китае, а также Ближнего Востока», — комментирует генеральный директор принимающей компании «Ника» (Санкт-Петербург) Александр Флит. По его словам, отложенный спрос на поездки в Россию есть и в европейских странах. «Главное, что дает электронная виза — сокращение сроков оформления, отсутствие бумажной волокиты, необходимости идти в консульство с документами», — подчеркивает он.

Как заметил Флит, это в полной мере относится к Поднебесной: «Сейчас виза в РФ для китайских туристов стоит 150-200 долларов, и удешевление ее до 50 долларов сильно облегчит туристам принятие решения о поездке».

Директор компании Izba Rus Светлана Гаевич называет введение электронных виз самым большим подарком для российских компаний по въездному туризму. «Индийскому рынку это очень удобно, так как для него это высокий сезон. В основном, туристы хотят в Москву, но также в Мурманск, куда индусы едут смотреть северное сияние», — полагает она.

Директор туроператора «Тари-Тур» Марина Левченко подчеркивает, что упрощения въезда в Россию ждут во многих странах. Запросы идут еще с зимы. Прежде всего, из стран Юго-Восточной Азии. Но туроператор рассчитывает также на рост интереса со стороны арабских туристов.

«Немало людей, готовых к нам приехать, и в Турции. Хотя россияне ездят в Турцию без виз, турки визу оформляют и платят за нее 160 долларов. Для семьи это чувствительная сумма», — заметила эксперт.

Упрощения визового режима, по словам туроператоров, входящих в РСТ, ждут также в Германии, Австрии, других европейских странах. По их словам, желающие поехать в Россию есть всегда, несмотря на политическую ситуацию.

Электронную визу смогут получить граждане 55 государств, в том числе европейских, наносящих гостевой, деловой, туристический визит, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она будет оформляться максимум за 4 суток и позволит иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней.