Въездной туризм в Россию сократился на 7,7% относительно прошлого года

Количество поездок иностранцев в Россию в этом году сократилось на 7,7% относительно того же периода прошлого года, сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«С въездным туризмом есть сложности. Он не выходит на допандемийные показатели», — признал спикер.

По мнению Уманского, отрасль очень нуждается в решениях, о которых уже было заявлено, но они до сих пор не внедрены. «От этих решений зависит, насколько быстро начнет восстанавливаться въездной туризм», — сказал он.

Во-первых, это электронная виза. Второе — запуск действующего межправительственного соглашения с Китаем, которое было приостановлено из-за пандемии. «Оно обеспечивало безвизовый групповой обмен между нашими странами и очень хорошо работало», — пояснил Уманский.

Президент РСТ рассказал, что в Россию направлялись очень большие потоки туристов из Китая. Он убежден, что жители Поднебесной с удовольствием приезжали бы к нам и сейчас, но для посещения нашей страны им пока что необходимо получать достаточно дорогостоящие визы. Более того, спикер сообщил, что для жителей КНР это целая проблема: для получения виз они используют посредников.

Как следствие, признал Уманский, «турпоток оттуда далеко не тот, что мы хотели бы видеть». Кроме того, предполагалось, что по этому безвизовому соглашению в Россию должны были посещать туристы из Ирана и Индии. Но и тут дело застопорилось.

Третий момент связан с запуском так называемой карты туриста. Ожидается, что этот инструмент может помочь туристам из других стран решать вопросы, связанные с платежами на территории России. «Не только наши пластиковые карточки превратились в тыкву, но и карты иностранцев, которые прибывают сюда, становятся кусочками пластика, которые здесь не работают», — подчеркнул Уманский и заметил, что туротрасль приветствует такую инициативу.