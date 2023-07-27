Союз туриндустрии: Продажи туров в Иран выросли на 15–20 %

Продажи туров в Иран превышают показатели прошлого года на 15–20%, а глубина бронирований достигает октября. Такие данные приводит Российский союз туриндустрии, ссылаясь на статистику одной из туристических компаний.

Высокий сезон для путешествий в Иран — осень, так как летом в этой стране жарко. Участники туротрасли констатируют, что интерес к Ирану связан с его богатым историческом и культурным наследием, доступными ценами на отели и авиабилеты, а также хорошим отношением иранцев к россиянам. Из Москвы в Тегеран совершают рейсы несколько авиакомпаний. В среднем стоимость перелета составляет 25 тыс. рублей.

Туроператоры – члены РСТ считают, что открытие безвизовых групповых поездок будет способствовать еще большему росту турпотока.

Министр экономического развития России Максим Решетников в среду заявил, что запуск первых безвизовых поездок в Иран и Китай планируется 1 августа. Благодаря этому туристы из обеих стран смогут путешествовать без визы две недели в составе организованных групп от 5 до 50 человек. На сайте ведомства уже опубликованы списки российских и иранских туроператоров, выразивших готовность принимать туристов в своих странах.