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Союз туриндустрии: Продажи туров в Иран выросли на 15–20 %
Продажи туров в Иран превышают показатели прошлого года на 15–20%, а глубина бронирований достигает октября. Такие данные приводит Российский союз туриндустрии, ссылаясь на статистику одной из туристических компаний.
Высокий сезон для путешествий в Иран — осень, так как летом в этой стране жарко. Участники туротрасли констатируют, что интерес к Ирану связан с его богатым историческом и культурным наследием, доступными ценами на отели и авиабилеты, а также хорошим отношением иранцев к россиянам. Из Москвы в Тегеран совершают рейсы несколько авиакомпаний. В среднем стоимость перелета составляет 25 тыс. рублей.
Туроператоры – члены РСТ считают, что открытие безвизовых групповых поездок будет способствовать еще большему росту турпотока.
Министр экономического развития России Максим Решетников в среду заявил, что запуск первых безвизовых поездок в Иран и Китай планируется 1 августа. Благодаря этому туристы из обеих стран смогут путешествовать без визы две недели в составе организованных групп от 5 до 50 человек. На сайте ведомства уже опубликованы списки российских и иранских туроператоров, выразивших готовность принимать туристов в своих странах.
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