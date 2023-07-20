РСТ: Туристической отрасли Крыма будет нужна поддержка

Туристической отрасли Крыма будет нужна поддержка, сообщил на пресс-конференции в ТАСС Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он отметил, что зависимость жителей и бизнеса полуострова от туризма очень высокая: «Летний сезон кормит значительное количество проживающих там людей». В ближайшую же зиму регион может столкнуться с трудностями.

По данным РСТ, старт сезона на полуострове «был не радостный». Загрузка отелей оставалась достаточно низкая: в пределах 20-30%. «Традиционно высокая популярность у южного берега Крыма: Ялты и Алушты. А вот запад испытывал сложности. С наступлением июля полуостров стал демонстрировать лучшие показатели по загрузке, туда действительно пошел турпоток. Стали появляться пробки на мосту», — рассказал спикер.

По его данным, после теракта на Крымском мосту турпоток начал восстанавливаться: «Аннуляции бронирования, которая происходила первые дни, остановилась, и туристы вновь просят восстановить бронь». В то же время, как признал президент РСТ, новые бронирования не вернулись к тем показателям, которые были до этих событий.

«Стоит признать, что трагедия, которая произошла, будет иметь свое негативное проявление на и без того не очень успешном туристическом сезоне на полуострове», — заключил он, добавив, что к осени нужно будет ставить вопрос о том, что туристической отрасли Крыма будет нужна поддержка.

Напомним, 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотника. В результате атаки погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь тяжело ранена. СК России возбудил уголовное дело о теракте.