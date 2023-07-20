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Общество 20 июля 2023 17:09

РСТ: Туристической отрасли Крыма будет нужна поддержка

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Туристической отрасли Крыма будет нужна поддержка, сообщил на пресс-конференции в ТАСС Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он отметил, что зависимость жителей и бизнеса полуострова от туризма очень высокая: «Летний сезон кормит значительное количество проживающих там людей». В ближайшую же зиму регион может столкнуться с трудностями.

По данным РСТ, старт сезона на полуострове «был не радостный». Загрузка отелей оставалась достаточно низкая: в пределах 20-30%. «Традиционно высокая популярность у южного берега Крыма: Ялты и Алушты. А вот запад испытывал сложности. С наступлением июля полуостров стал демонстрировать лучшие показатели по загрузке, туда действительно пошел турпоток. Стали появляться пробки на мосту», рассказал спикер.

По его данным, после теракта на Крымском мосту турпоток начал восстанавливаться: «Аннуляции бронирования, которая происходила первые дни, остановилась, и туристы вновь просят восстановить бронь». В то же время, как признал президент РСТ, новые бронирования не вернулись к тем показателям, которые были до этих событий.

«Стоит признать, что трагедия, которая произошла, будет иметь свое негативное проявление на и без того не очень успешном туристическом сезоне на полуострове», заключил он, добавив, что к осени нужно будет ставить вопрос о том, что туристической отрасли Крыма будет нужна поддержка.

Напомним, 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотника. В результате атаки погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь тяжело ранена. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

#путешествия по россии #внутренний туризм #отдых в крыму
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