РСТ: Стоимость отдыха в Турции в совокупности выросла на 47%

Российский союз туриндустрии рассчитывает, что число отдыхающих за пределами РФ в этом году достигнет 10 млн человек, сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент РСТ Илья Уманский. По его оценке с выездным туризмом в нашей стране «дело обстоит неплохо»: отрасль растет на 15%.

Уманский признал, что «немного путает карты Турция, на которую были большие надежды». В прошлом году на отдых в эту страну выехало 5,2 млн наших соотечественников. В Российском союзе туриндустрии рассчитывали, что в этом году показатель достигнет 7 млн человек.

«К сожалению, пока прогнозы не сбываются, — констатировал спикер. — Из-за изменения стоимости отдыха в Турции и курса нашей национальной валюты эта страна значительно подорожала». По его словам, рост цен на отдых в совокупности составил около 47 %. Поэтому турпоток из России туда не такой большой, как мог бы быть.

На этом фоне некоторые другие зарубежные направления «сориентировались и начали забирать на себя турпоток, в том числе турецкий». «Например, очень оперативно сработали Эмираты, которые специально для россиян сформировали иной подход к ценообразованию и стали очень привлекательны, несмотря на жару и на то, что лето в целом не сезон в Арабских Эмиратах. У нас туда сейчас очень высокий турпоток», — рассказал президент РСТ.

Кроме того, по его информации, очень хорошие показатели по Мальдивам и Египту. Турпоток в Таиланд, который открылся недавно, достиг допандемийных показателей. За первое полугодие эту страну посетили 800 тыс. россиян. Абхазия, по словам Уманского, «находится где-то посерединке», но «вообще это направление №1 выезда россиян».