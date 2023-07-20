Союз туриндустрии: Россияне в этом году совершат до 80 млн поездок по стране

Внутренний туризм в этом году может достичь рекордных показателей в 80 млн поездок, сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он напомнил, что в прошлом году внутренний турпоток достиг 73 млн поездок, что уже превысило допандемийные цифры.

Спикер отметил, что «внутренний туризм демонстирует неплохой рост». В частности, по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 15% .

Уманский пояснил, что по итогам 2023 года эта динамика несколько снизится. Прогноз роста по количеству туристических поездок на конец года останется в пределах 10%. В совокупности это прибавит порядка 7 млн туров.