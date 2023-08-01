РСТ рассчитывает на поэтапное восстановление безвизового обмена с Китаем к сентябрю

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Полномасштабный обмен туристическими группами между Россией и Китаем возобновится к сентябрю, прогнозирует Российский Союз туриндустрии (РСТ). Вице-президент РСТ Дмитрий Горин уточнил, что речь идет о поэтапном восстановлении безвизовых поездок в формате, в котором они происходили до 2020 года.

Он уверен, что запуск безвизовых поездок будет способствовать увеличению взаимных турпотоков, так как позволит туристам планировать путешествия в обе стороны без долгого ожидания визы. Сейчас на ее оформление уходит до двух месяцев, а стоимость составляет от 150-200 долларов и выше. Возобновление безвизового обмена снимет эти препятствия.

Эксперт сообщил, что сейчас начинается формирование обновленных пакетных предложений, включая безвизовые поездки. В списки на ведение работы в рамках безвизового обмена попали 364 российские компании. Соответственно, китайские коллеги тоже передали свои списки. Рейсы между РФ и КНР выполняют 5 российских и 7 китайских авиакомпаний.

Как заявили в Минэкономразвития, Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы и направлять своих туристов в Россию. На сайте ведомства опубликованы списки туроператоров двух стран, имеющих право формировать группы, а также формы документов, необходимых для этой работы.

В рамках соглашения о безвизовых групповых турпоездках между РФ и КНР организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.