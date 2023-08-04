РСТ: Первые туристы из Китая по безвизовому обмену прибудут в Россию на следующей неделе

Фото: © «Татар-информ»

Первая группа туристов из Поднебесной по безвизовому обмену посетит нашу страну уже на следующей неделе, сообщает Российский союз туроператоров.

Представитель РСТ в Китае Александр Фолько рассказал, что она набрана туроператором из Сианя — 23 жителя столицы провинции Шэньси направятся в Санкт-Петербург. Эта группа станет тестовой: на ней оценят механизм группового безвиза. В частности, то, как проходит регистрация и взаимодействие со страховщиком.

По оценке Фолько, у китайцев большой отложенный спрос на поездки в нашу страну. «В феврале, когда официально возобновился групповой туризм, местные турфирмы сообщали о большом количестве звонков от желающих. Но так как ситуация не менялась, туристы начали переориентироваться на другие, в основном, соседние страны», — говорит он.

Кроме того, жители Поднебесной, так же, как сейчас и россияне, активно познают свою родную страну. Это уже привело к росту цен на внутренние туры. Кроме того, вчетверо по сравнению с доковидными временами подорожало проживание в отелях.

Официальный запуск безвизового обмена между Россией и КНР произойдет позднее, так как на его отладку после долгого перерыва требуется время. Представитель РСТ в Китае полагает, что в полной мере на него можно рассчитывать уже в будущем сезоне. Он также добавил, что китайский туристический бизнес за это время претерпел большие изменения. В частности, к работе в рамках «безвиза» допущены 200 компаний вместо прежних 600.

Минэкономразвития РФ объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках соглашения о «безвизе» между двумя странами с 1 августа. Как следует из документа, организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Право на это имеют граждане 55 стран. В тот же день МИД запустил платформу для оформления электронных виз в РФ.