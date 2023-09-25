РСТ: В Китае без визы побывало около 25 тысяч россиян

С начала действия соглашения о безвизовых групповых поездках в КНР выехало около 25 тыс. россиян, в основном из Приморья. Спрос на этом направлении очень высокий, хотя въехать без визы пока можно только в Шанхай — группы в Пекин и другие города страны не оформляются. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Мир без границ» сообщает Российский союз туриндустрии.

По информации ассоциации, за месяц по безвизовому обмену из Москвы выехали порядка 500 человек в составе примерно 15 групп разных туроператоров. Из Хабаровска в Китай отправилась тысяча человек, из Благовещенска — 2 тысячи, а из Приморского края — 20 тысяч.

«Это очень мало. Местные органы координации в Китае по непонятным причинам зачастую отказывают в согласовании списков за исключением Приморского края – там ездят все, кто хочет. В остальных регионах существуют некоторые проблемы с согласованием именно с китайской стороны. По всей видимости, с этим же связана и невозможность отправлять группы по спискам в Пекин. Эти вопросы надо решать на самом высоком уровне», — говорит председатель совета ассоциации Александр Львов.

Напомним: в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором, списки которых размещены на сайте Минэкономразвития. В РСТ поясняют, что список для безвизового въезда оформляется для 2-50 человек, следующих строго по одному маршруту.

В туристических компаниях утверждают, что спрос на туры в Китай сейчас большой, несмотря на высокий курс валюты. Хорошо набираются туристические группы, много россиян летят туда с деловыми целями. Глубина продаж — до декабря, почти все программы на осень распроданы. Самый востребованный — «Гранд-тур по Китаю», включающий Шанхай, Сиань, Лоян, Пекин. Его средняя стоимость в расчете на 8 дней в ноябре без перелета обойдется в пределах $1,3 тыс. на человека при размещении в двухместном номере.

Чаще всего туристы летят на рейсах China Eastern. Цена билета на ноябрь в среднем составляет $450-470. Туроператоры стараются включать в пакет все услуги: трансферы, размещение, питание, экскурсии. На месте практически не надо платить, разве что туристы захотят приобрести сувениры.