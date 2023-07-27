Союз туриндустрии: «Алтай-Авиа» могут запретить перевозки туристов после ЧП с вертолетом

После ЧП вертолетам компании «Алтай-Авиа» могут запретить туристические авиаперевозки, прогнозируют в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Напомним, сегодня принадлежащей этой компании вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 туристов и три члена экипажа, потерпел крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Алтая при заходе на посадку, задев электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен. Шесть человек погибли, девять пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Как заявили в авиационных службах, причиной трагедии могла стать ошибка пилотов.

Глава Комитета по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов отметил, что в Тюнгур туристы обычно едут для того, чтобы полюбоваться горой Белуха. На машине из Горно-Алтайска сюда можно добраться не менее чем за 6 часов, а на вертолете — всего за 1,5 часа. Поэтому большинство приезжающих выбирает именно его. «Многие, прилетев в Тюнгур, который находится прямо у подножия горы, затем отправляются на вертолете в облет горы на экскурсию. В данном случае туристы возвращались с такой экскурсии», — сказал эксперт.

Гора Белуха – высшая точка Катунского хребта (4506 м) и высочайшая гора Сибири, священное место всех алтайцев, рядом с которым, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу. Согласно недавнему исследованию РСТ, с января по июнь нынешнего года Алтай оказал самый высокий прирост турпотока — каждое четвертое активное путешествие в России было совершено именно сюда.

Эксперт считает, что произошедшая трагедия негативно повлияет и на спрос на активные туры в регион, и на ассортимент предложений туроператоров на Алтае. «Скорее всего, авиакомпании запретят осуществлять авиаперевозки», — предположил он.

«Алтай Авиа» — одна из крупных частных авиакомпаний Сибири, имеет сеть посадочных площадок на многих популярных туристических маршрутах Сибири и Алтая. В парке – вертолеты – Robinson R66 и Eurocopter AS350 на 4-5 человек, а также отечественные Ми-8 различных модификаций на 18-22 человека. Компания предлагает 20 различных авиаэкскурсий, в том числе две на Белуху.