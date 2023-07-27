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Общество 27 июля 2023 19:33

Союз туриндустрии: «Алтай-Авиа» могут запретить перевозки туристов после ЧП с вертолетом

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После ЧП вертолетам компании «Алтай-Авиа» могут запретить туристические авиаперевозки, прогнозируют в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Напомним, сегодня принадлежащей этой компании вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 туристов и три члена экипажа, потерпел крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Алтая при заходе на посадку, задев электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен. Шесть человек погибли, девять пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Как заявили в авиационных службах, причиной трагедии могла стать ошибка пилотов.

Глава Комитета по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов отметил, что в Тюнгур туристы обычно едут для того, чтобы полюбоваться горой Белуха. На машине из Горно-Алтайска сюда можно добраться не менее чем за 6 часов, а на вертолете — всего за 1,5 часа. Поэтому большинство приезжающих выбирает именно его. «Многие, прилетев в Тюнгур, который находится прямо у подножия горы, затем отправляются на вертолете в облет горы на экскурсию. В данном случае туристы возвращались с такой экскурсии», сказал эксперт.

Гора Белуха – высшая точка Катунского хребта (4506 м) и высочайшая гора Сибири, священное место всех алтайцев, рядом с которым, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу. Согласно недавнему исследованию РСТ, с января по июнь нынешнего года Алтай оказал самый высокий прирост турпотока каждое четвертое активное путешествие в России было совершено именно сюда.

Эксперт считает, что произошедшая трагедия негативно повлияет и на спрос на активные туры в регион, и на ассортимент предложений туроператоров на Алтае. «Скорее всего, авиакомпании запретят осуществлять авиаперевозки», предположил он.

«Алтай Авиа» одна из крупных частных авиакомпаний Сибири, имеет сеть посадочных площадок на многих популярных туристических маршрутах Сибири и Алтая. В парке – вертолеты – Robinson R66 и Eurocopter AS350 на 4-5 человек, а также отечественные Ми-8 различных модификаций на 18-22 человека. Компания предлагает 20 различных авиаэкскурсий, в том числе две на Белуху.

#путешествия #внутренний туризм #Алтай
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