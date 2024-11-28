РСМ Агротроник повышает эффективность и снижает энергозатраты в сельском хозяйстве

Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий непосредственно зависят от качества и надежности техники, способной эффективно выполнять полевые операции в установленные сроки. Электронные системы Ростсельмаш для агромашин помогают повысить эффективность работы и снизить энергозатраты, что играет важную, а иногда ключевую роль в успешном управлении хозяйством.

фото: ООО "АРТ"

В сферу сельского хозяйства активно внедряются инновационные технологии, которые помогают оптимизировать полевые работы, за счёт чего экономятся ресурсы и время. Одна из таких полезных разработок Ростсельмаш – базовая платформа РСМ Агротроник. Она позволяет контролировать и мониторить работу техники. Генеральный директор ООО «Август–Камское Устье» Александр Владимирович Карасев высоко оценил эффективность платформы и поделился опытом её использования на практике. Основное направление деятельности сельскохозяйственного предприятия – растениеводство.

- Мы давно работаем с Ростсельмаш. При выборе техники ориентировались именно на технические характеристики. Агромашины производителя Ростсельмаш нас полностью устраивают, у нас в парке двадцать три комбайна RSM 161, четыре единицы тракторов Ростсельмаш серии 3000 и две единицы Ростсельмаш 2400. Это мощные машины позволяют добиться высокой производительности труда даже в условиях, которые считаются трудными для обычных комбайнов или маломощных тракторов, - делится Александр Владимирович.

фото: ООО "АРТ"

«Мы выращиваем горох, рапс, яровую и озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник - рассказывает генеральный директор Александр Владимирович. – Общая площадь посевов составляет 55 тысяч гектаров. Объем работы немаленький, поэтому РСМ Агротроник очень помогает. Платформа хорошо показывает себя. С её помощью можно определить местоположение комбайна или трактора, узнать, сколько техника тратит топлива, какой объем работ уже проделан и так далее. Благодаря РСМ Агротроник мы экономим время и энергоресурсы. Для хозяйства это очень важно».

Что же делает РСМ Агротроник? Это программное наполнение сельскохозяйственной техники Ростсельмаш обеспечивает обширный контроль и анализ работы. Оно позволяет отслеживать местоположение машин, фиксировать их движение и показывать активность: будь то простой, работа или перемещение. Более того, платформа предоставляет информацию о ключевых параметрах технологического процесса, таких как скорость работы роторов и барабанов, а также данные о состоянии систем: обороты двигателя, температура и уровень охлаждающей жидкости.

фото: ООО "АРТ"

«Мы получаем данные дистанционно на компьютер в режиме реального времени. Это очень удобно – говорит руководитель ООО «Август–Камское Устье». - По характеристикам можно понять, когда и где следует произвести техническое обслуживание машин – на базе или в поле, в какой момент необходимо пополнить топливный бак или опустошить бункер. Слышал, что приложение платформы РСМ Агротроник можно скачать и на смартфон. Но нам привычнее пользоваться компьютером. Мы довольны своим выбором, нравится пользоваться этой системой. Если вновь возникнет необходимость в покупке сельхозтехники, то выберем Ростсельмаш, так как в ней есть РСМ Агротроник. Платформа упрощает работу, и делает её более комфортной. А приобретем у официального дилера ООО «АРТ», в его поддержке мы уверены, и очень довольны сотрудничеством. С таким уровнем обслуживания нам по плечу любые задачи!».

Внедрение в ежедневное применение платформ РСМ Агротроник, в конечном итоге, ведет к увеличению урожайности и снижению затрат хозяйства.

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фото на анонсе: ООО "АРТ"