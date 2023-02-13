РСМ Агротроник помогает татарстанским аграриям

Только консолидированные объективные данные о работе каждой агромашины в хозяйстве позволяют серьезно улучшить производительность: свести простои к минимуму, устранить нецелевое использование техники, предотвратить потери топлива и продукта. Наконец, повысить дисциплину труда и ответственность механизатора.

Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник, предоставляемая компанией Ростсельмаш, в постоянном режиме контролирует каждую зарегистрированную агромашину. Под ее недремлющим оком уже работают тысячи единиц тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

РСМ Агротроник — это ядро экосистемы электронных систем Ростсельмаш. Даже в базовом исполнении платформы РСМ Агротроник пользователь получает массу полезной информации:

местонахождение каждой агромашины хозяйства;

параметры работы в каждый момент времени — двигатель, бортовая электрика, система охлаждения, рабочие агрегаты (шнеки, вентиляторы, молотильные устройства или измельчающий аппарат и многое другое);

время и место выгрузки зерна, заправки и слива горючего;

время и место возникновения нештатных ситуаций (некритичные и критичные сообщения бортовой системы, отказы, уведомления о необходимости проведения регламентного ТО и пр.);

рабочий процесс — операция, орудие, производительность, трек, обработанная площадь.

Удалось побеседовать с главным инженером агрофирмы «Аняк» Актанышского района: «У нас в хозяйстве работают зерноуборочные комбайны RSM 161, ACROS 595 и TORUM 750, на которых РСМ Агротроник в базовой комплектации. В течение сезона пользовались базовыми функциями системы: контролировали скоростные режимы работы техники, снимали данные по выгрузке зерна, проверяли технические характеристики работы двигателя. Очень удобно было смотреть, когда возникали нештатные ситуации, и бортовая система показывала нам ошибки в работе техники, которые можно было оперативно решить либо своими силами, либо вызвать сервисных инженеров».

«А что касается самой техники, то у нас в хозяйстве работает 23 единицы Ростсельмаш, из них 18 комбайнов. Обрабатываем на них 12 000 га земли. Техника не подвела, сезон отработали без нареканий. Сервисная служба, ребята молодцы, приезжали быстро. К будущему сезону закупили 3 единицы комбайнов RSM 161», – добавил он.

Это далеко не полный список того, что сообщает РСМ Агротроник владельцу агромашины. Система ничего не упускает, не забывает, не теряет — она беспристрастна и объективна. РСМ Агротроник — это полный и постоянный контроль над техникой с момента включения зажигания до момента остановки двигателя.

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