РСЧС предупредила жителей Татарстана о метели и сильном ветре в понедельник

Фото: «Татар-информ»

В понедельник, 22 декабря, на территории республики ожидаются метель с ухудшением видимости до 1–2 км, сильный ветер, ночью и утром – туман. Кроме того, на дорогах возможны снежная каша и сильная гололедица. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Водителям советуют держать большую дистанцию, чтобы избежать внезапных торможений. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, обгон.

При сильном ветре МЧС советует остаться дома, плотно закрыв окна и двери. Если же вы оказались на улице, то держитесь подальше от объектов, которые могут причинить вам вред при сильном потоке ветра. Не паркуйте машину около крупных деревьев.

В случае любой беды нужно обращаться по единым номерам вызова экстренных служб 112 и 101.