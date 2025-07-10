РФС «жестит» с лимитом на легионеров, «Зенит» вернет Малкома: трансферный гид РПЛ

Министерство спорта РФ вместе с РФС могут ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. По новым правилам в заявке смогут находиться 10 иностранцев и лишь пять - на поле. «Зенит» тем временем хочет вернуть Малкома. А «Спартак» отказал «Фламенго» в трансфере Барко. О ключевых трансферных слухах - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Лимит на легионеров ужесточают еще сильнее

Наверное, не стоит лишний раз напоминать правила о лимите на легионеров в РПЛ. С сезона 2022/23 клубы Премьер-лиги не могут вносить в заявку более 13-ти иностранных футболистов и выпускать на поле более восьми заморских игроков.

Тем не менее, министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) могут еще сильнее ужесточить лимит на игроков с иностранным паспортом. Как сообщил «Чемпионату» источник, в заявке клубов РПЛ по новому лимиту могут быть максимум 10 легионеров, а на поле – пять.

Пока что вопрос находится лишь на уровне обсуждений, а решений никаких не было принято. Но о последствиях можно задумываться уже сейчас. Как минимум, можно ожидать, что цены на российских игроков и их зарплаты вырастут. Паспортисты будут цениться куда выше, хотя они и сейчас, грубо говоря, на вес золота.

В целом ужесточение лимита на легионеров может сократить разницу между клубами из топ-6 и остальными. Поскольку условный «Зенит» уже не сможет выпускать, скажем, против «Крыльев Советов» «сборную Бразилии». Тогда-то на первый план выйдут как раз академии команд и развитие отечественных игроков. Как было в 2022-м году, например, когда подавляющее большинство иностранцев разъехалось.

Что касается трансферных законов в РПЛ, то в приоритете у грандов уже будет не посматривать на иностранный рынок, а «пылесосить» отечественный. Тот же «Зенит», возможно, будет «собирать дань» уже куда агрессивнее. Ну и между средними клубами количество сделок может увеличиться.

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» намерен вернуть Малкома

С новыми правилами в РПЛ разобрались. Перейдем теперь к потенциальным сделкам. Так, «Зенит», как сообщает «Спорт-Экспресс», может вернуться нападающего Малкома из «Аль-Хиляля».

Думаем, все помнят, какой ажиотаж вызвало приобретение бразильца у «Барселоны» летом 2019-го. За него тогда отдали примерно 41,5 млн евро, что стало рекордной суммой для «сине-бело-голубых». В свой прощальный сезон, 2022/23, он наколотил аж 23 мяча и отдал семь передач в 27-и играх РПЛ. После чего улетел покорять Саудовскую Аравию в футболке «Аль-Хиляля».

Теперь же бразилец может вернуться на берега Невы. Но что пошло не так у Малкома в Саудовской Аравии? Сообщается, что Малком начал обсуждать расторжение контракта со своим клубом. Новый главный тренер Симоне Индзаги недоволен футболистом. Как и болельщики «Аль-Хиляля». Хотя по статистике у него все хорошо – 37 голов и 31 передача в 98-и играх за все время. Недавно он положил мяч «Манчестер Сити» (4:3), с чем его, кстати, поздравила пресс-служба «Зенита».

С причинами его желания уйти все понятно. А поможет ли он «Зениту»? Скорее всего, да. Он относительно молод, ему 28 лет. И все еще результативен. К тому же бразилец прекрасно знаком с петербургской командой и требованиями Сергея Семака. Плюс у Малкома есть важнейшее преимущество – российский паспорт. Как мы написали выше, этот аспект имеет сейчас еще больший вес.

Единственный вопрос – куда девать Луиса Энрике, который играет на правом фланге атаки, где любил выступать Малком? Хотя это не столь насущная проблема, поскольку Малком универсален – играл в «Аль-Хиляле» на разных позициях.

В любом случае ожидать, что форвард точно вернется в Россию не стоит. Согласно СМИ, приоритетом для него является клуб из топ-5 лиг Европы. И если интереса со стороны этих команд не последует – тогда Малком рассмотрит возвращение в Санкт-Петербург. Также может последовать обмен между «Зенитом» и «Аль-Хилялем». В саудовский клуб уйдет Вендел, а в Северную столицу вернется Малком. В общем, посмотрим, как в итоге получится.

Фото: spartak.com

«Спартак» отказал «Фламенго» с трансфером Барко

«Спартак» тем временем разбирается с вопросом по полузащитнику Эсекьелю Барко. Ранее мы писали, чем хорош аргентинец и почему он хочет покинуть «красно-белых». Если коротко – он был стабилен весь сезон, во многом благодаря ему Манфред Угальде набрал устрашающую форму осенью 2024 года. А уйти во «Фламенго» он хочет, потому что планирует попасть в сборную Аргентины перед чемпионатом мира-2026.

В итоге стало известно, что бразильцы уже сделали предложение по Эсекьелю. Но не сумели договориться со «Спартаком». Дело, как сообщают СМИ, в том, что «красно-белые» требуют больших денег за аргентинца. По информации инсайдера Ивана Карпова, в Москве хотят выручить за Барко 20 млн евро. В то время как «Фламенго» предлагает лишь 14 млн.

В целом «Спартак» действует грамотно. Если Барко уже решительно настроился уйти – насильно держать его нет смысла в команде. Самое лучшее, что можно сделать – максимально «навариться» на его уходе. Тут главное не перегнуть палку, поскольку если «Спартак» завысит ценник до космических величин – есть риск вообще его не продать. В таком случае «красно-белые» останутся с демотивированным футболистом, который будет занимать лишнее место для легионеров. И наверняка он еще упадет в цене, поскольку из-за проблем с мотивацией уже не будет так же полезен на поле.

Фото: rubin-kazan.ru

Короткой строкой

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов вчера покинул казанскую команду и перешел в иранский «Эстегляль». Скорее всего, на место узбекского игрока придет гондурасец Дениль Мальдонадо. Согласно СМИ, на этой неделе он должен пройти медосмотр.

Вчера «Сочи» арендовал у «Зенита» полузащитника Дмитрия Васильева. Также «южане» ранее взяли в аренду полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

«Фламенго» вернулся к попыткам подписать полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. Согласно информации СМИ, бразильцы уже достигли устной договоренности с футболистом и хотят как можно скорее договориться с «бело-голубыми».

«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса» Агустином Хьяем. По информации бразильских СМИ, «сине-бело-голубые» установили контакт с агентами игрока. Но переговоры не дали результатов, поскольку Хьяй хочет остаться в Бразилии.