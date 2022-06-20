РПЛ решила не расширять свой состав

Клубы Российской премьер-лиги решили не расширять ее состав с сезона 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

На сегодняшнее заочное голосование клубов было вынесено предложение «Урала» из Екатеринбурга об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24.

В итоге большинство клубов выступили против расширения РПЛ. В конце мая исполком Российского футбольного союза принял решение не увеличивать число клубов РПЛ в предстоящем сезоне. Таким образом, в следующем розыгрыше турнира примут участие 16 команд.

РПЛ в мае покинули тульский «Арсенал», казанский «Рубин» и «Уфа». На их место из ФНЛ-1, где предстоит играть казанцам, поднялись московское «Торпедо», воронежский «Факел» и «Оренбург».