РПЛ привезет кубок на игру «Рубин» - «Зенит» и проведет мероприятия в честь 20-летия лиги

Фото: premierliga.ru

Как стало известно ИА "Татар-информ", в ближайшие дни Российская премьер-лига проведет в Казани серию мероприятий, которые будут посвящены 20-летию лиги.

В понедельник, 20 сентября, будет организована выставка и фотосессия чемпионского кубка РПЛ перед матчем чемпионата России между "Рубином" и "Зенитом". Трофей будет выставлен на прилегающей к Центральному стадиону территории, со стороны восточной трибуны. Каждый желающий сможет сфотографироваться с кубком РПЛ.

Ранее в этот же день исполнительный директор лиги Сергей Чебан прочитает лекцию для студентов Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма. Он расскажет об истории международной федерации футбола (ФИФА) и ассоциации футбольных клубов "Российская премьер-лига".

Мероприятия, посвященные 20-летию РПЛ, продолжатся 22 и 24 сентября. В эти дни футболисты казанского "Рубина" проведут мастер-классы для учащихся лицея №177 и школы-интерната №1 столицы Татарстана.