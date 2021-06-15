РПЛ опубликовала календарь нового сезона: «Рубин» начнет его дома матчем со «Спартаком»

РПЛ опубликовала календарь сезона-2021/2022. Он начнется 17 июля матчем за Суперкубок в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив».

Матчи первого тура чемпионата России пройдут с 23 по 26 июля. Казанский «Рубин» начнет сезон домашней игрой против «Спартака». Во втором туре команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях с «Арсеналом», а затем дома с «Ахматом».

Последний перед зимним перерывом тур чемпионата (18-й по счету) пройдет с 10 по 13 декабря. В нем «Рубин» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Первый матч после паузы в чемпионате казанцы проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита». 19-й тур пройдет в период с 25 по 28 февраля.

Завершится чемпионат РПЛ 21 мая 2022 года. В этот день «Рубин» дома примет «Уфу».