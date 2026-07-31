РПЛ объявила о трансляциях матчей лиги в Китае

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Российская Премьер-Лига заключила соглашение с китайской платформой Leisu Sports о показе всех матчей сезона 2026/2027 в прямом эфире.

«Российская Премьер-Лига возвращается в Китай! Теперь не только Леонид Слуцкий сможет следить за любимой РПЛ», – говорится в сообщении пресс-службы.

Новый сезон стартовал 24 июля. Действующий чемпион – «Зенит» (68 очков). Соглашение с Китаем – важный шаг для расширения аудитории РПЛ в Азии. Первый матч, который увидят китайские зрители, – «Ахмат» – «Спартак» 2 августа.