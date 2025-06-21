РПЛ назвала календарь на сезон 2025/26

Фото: fckrasnodar.ru

Пресс-служба Российской Премьер-лиги назвала календарь на предстоящий сезон 2025/26.

Согласно источнику, в первом туре «Зенит» сыграет у себя дома с «Ростовом», «Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» сыграет с «Балтикой», «Локомотив» – с «Сочи», «Ахмат» – с «Рубином», «Торпедо» – с ЦСКА, «Пари НН» – с «Краснодаром», а «Ахмат» – с «Крыльями Советов».

Напомним, действующим чемпионом РПЛ является «Краснодар». Команда Мурада Мусаева финишировала с 67-ю очками в таблице. Вторым стал «Зенит», впервые за семь лет оставшийся без чемпионства (66). Третье место занял ЦСКА (59).