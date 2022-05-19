Татарстан и Башкирия – РПЛ или «смерть»: «Рубин» и «Уфа» выяснят, кому «гореть» в ФНЛ

21 мая в Казани состоится, возможно, главный матч в истории противостояния татаро-башкирского футбола. Проигравший лишится не только прописки в высшем дивизионе страны, но и, вероятно, части финансирования на будущий сезон. Матч за выживание в прямом смысле этого слова. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

В субботу проигравший в очном матче «Рубин» – «Уфа» в Казани вылетит из РПЛ в ФНЛ Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Конкуренция Татарстана и Башкирии: при чем здесь спорт?

Общеизвестно, что отношения Татарстана и Башкортостана носят особый характер. Между двумя национальными республиками, имеющими сильную экономику и свое лицо в сфере культуры, политики и науки, всегда присутствует конкуренция, в том числе и в сфере спорта. Из года в год это проявляется по-разному.

Кто-то скажет – а при чем тут футбол в частности и спорт в целом? Насколько спорт якобы далек от политики, мы сейчас наглядно видим по западным санкциям в отношении российского спорта. Также известно, что достижения в спорте в той или иной степени отражают силу государств на мировой арене.

Последнее, кстати, отражает и спортивные достижения Татарстана и Башкирии. Казань первой стала чемпионом России по футболу и хоккею, тогда как Уфа смогла повторить лишь достижение «Ак Барса». В Казани есть чемпионские команды по волейболу, водному поло, хоккею с мячом (и на траве), а УНИКС давно входит в число сильнейших российских баскетбольных клубов.

У Башкирии, по сути, есть только «Салават Юлаев», который в отдельные сезоны пытался быть на равных с «Ак Барсом», но до статуса казанцев и количества трофеев «Салават» и здесь до Казани недотягивает. Отсюда и завышенная принципиальность во взаимоотношениях клубов. Помнится, как в прошлом сезоне фанатов казанского клуба обвинили в Уфе в срыве исполнения национального гимна Башкирии перед игрой. Хотя история выглядела неоднозначно, поскольку организаторы матча отключили гимн, рассчитывая, что «допоют» болельщики. А фанаты «барсов» решили, что «музыка» закончилась.



Теперь спортивная часть противостояния выходит на новый уровень. В субботу проигравший в очном матче «Рубин» – «Уфа» в Казани вылетит из РПЛ в ФНЛ. Причем потерпевший неудачу клуб в нынешние непростые времена может лишиться и части финансирования и осесть в низших лигах. То есть Башкирия может нанести увесистый ответный удар, лично отправив «Рубин» в ФНЛ.

Татаро-башкирское дерби между «Рубином» и «Уфой» появилось в футболе относительно недавно по аналогии с зеленым дерби из хоккея «Ак Барс» – «Салават Юлаев» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Впервые в очном футбольном дерби Уфы и Казани на кону так много

Татаро-башкирское дерби между «Рубином» и «Уфой», появившееся в футболе относительно недавно по аналогии с зеленым дерби из хоккея «Ак Барс» – «Салават Юлаев», пусть и не имеет столь весомой значимости в стране, и не собирает полные трибуны даже в Казани и Уфе, но принципиальный статус имеет и для тех, и для других. И от этого никуда не денешься.

Что еще более важно, сам факт принципиального соперничества между главными футбольными клубами двух республик, наконец, подкрепился и турнирными интересами. В этом отношении неудивительно, что игры «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» всегда отличались агрессией в среде болельщиков. Будь это регулярка или плей-офф, команды всегда за что-то боролись. А за что в последние несколько лет друг с другом боролись «Рубин» и «Уфа»? За то, кто закончит чемпионат на 11-м месте, а кто на 12-м?

Сейчас всё изменилось. Обе команды борются за выживание, а проигравший в предстоящей игре в нынешние времена может не только вылететь в ФНЛ, но и рискует лишиться части финансирования и надолго осесть в низших лигах.

«Если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет»

Еще пару недель назад генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прямо заявлял о том, что в случае вылета из РПЛ башкирский клуб прекратит свое существование.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил о том, что в случае вылета из РПЛ башкирский клуб прекратит свое существование Фото: официальный сайт ФК «Уфа» fcufa.pro

«Я придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Надо увеличивать бюджет, чтобы вернуться? Да. И глава республики говорит об этом, и мы с ним на эту тему говорили. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в Премьер-лиге», – говорил Газизов.

Вполне возможно, что хитрый менеджер «Уфы» пытается таким образом надавить на боссов лиги, дабы аутсайдеры продавили расширение РПЛ до 18 команд. Тогда шансов у условной «Уфы» не вылететь и остаться в Премьер-лиге будет явно больше, чем сейчас.

В случае вылета «Уфы» действительно может не стать в нашем привычном понимании. Тем более без тех денег, которые придут в российский футбол от телеконтрактов уже в следующем году. Начиная с сезона 2022/23 даже последняя команда лиги будет получать больше призовых от лиги, чем сейчас получает чемпион. Лишиться таких денег – огромная трагедия для небольшого провинциального клуба.

В «Рубине» опровергают все слухи, но дыма без огня не бывает

Что касается «Рубина», то здесь не все так однозначно, как с «Уфой», хотя особые опасения все же имеются. Во-первых, до сих пор не до конца понятно, какое будущее ждет казанцев в плане финансирования после того, как СИБУР выкупил контрольный пакет акций ТАИФа. Почти год назад глава правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов заявлял, что проблем с финансированием клуба не будет никаких, а казанский «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» воспринимаются организацией как часть культуры и общества Татарстана.

Почти год назад глава правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов заявлял, что проблем с финансированием клуба не будет никаких Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На тот момент ответ функционера был вполне логичен. «Рубин» только-только вышел в еврокубки, делил с «Зенитом» первое место после трех туров. Говорить в такой ситуации про урезание финансирования несколько странно. А что сейчас? Клуб на грани вылета и на грани того, чтобы лишиться серьезных денег от лиги в следующем сезоне. Нужен ли будет СИБУРу в таком случае, будем называть вещи своими именами, балласт? Большой вопрос.

Во-вторых, в конце марта президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что некоторые клубы могут не доиграть нынешний чемпионат. Ряд журналистов предположили, что в этом списке вполне мог оказаться «Рубин», но генеральный директор клуба Рустем Сайманов эти заявления опроверг. Чуть позже появилась информация о том, что футболисты казанского клуба несколько месяцев не получают зарплату, – пресс-служба клуба также это опровергла. Пока все вероятные опасения опровергаются самим клубом, но, как говорится, дыма без огня не бывает.

Но если случится вылет, трагедии быть не должно. Переход в ФНЛ отнюдь не гарантирует обязательный крах клуба и нахождение команды в «пердиве» долгие годы. Поэтому в таких случаях очень важно вернуться обратно в первый же сезон, как это делало «Динамо» или как очень часто проворачивали самарские «Крылья Советов». Дело в том, что для клубов ФНЛ действует потолок зарплат в 300 тысяч рублей. Так что если вылетающий из РПЛ клуб успевает подписать контракты с новыми футболистами до начала заявочного периода, это правило обходится с легкостью. Да и старые контракты с топовыми футболистами будут оставаться прежними.

В общем, если произойдет так, что «Рубин» вылетит в ФНЛ, очень многое будет зависеть от финансирования. Если оно останется на прежнем уровне, то вернуться обратно в вышку в первый же сезон не составит проблем. Но если не получится это сделать с первого раза, то дальше будет всё тяжелее с каждым годом.

«Бесплатные» билеты и прощальный аккорд Слуцкого

Говорить о важности предстоящей игры больше не имеет смысла. Всем и так все понятно. Поняли это даже в руководстве «Рубина» и подвезли к заключительному матчу чемпионата бесплатные билеты. Но бесплатными назвать их можно назвать лишь условно. Сейчас «тикетов» не осталось ни в кассах, ни на официальном сайте клуба. А приобрести их можно лишь на торговых интернет-площадках за деньги. Да, бесплатные билеты за деньги.

Вполне вероятно, игра против «Уфы» станет для Леонида Слуцкого последней в роли главного тренера казанцев Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Выдавать на человека по четыре билета – решение очень спорное. Да и в целом делать вход бесплатным не удел больших клубов. Таким зачастую промышляют клубы маленькие, которые не имеют возможности заманить болельщика на трибуну ничем иным. Хотя, справедливости ради, всё, что в последние несколько сезонов происходит в маркетинговым отделе «Рубина», ничего общего с большим клубом не имеет.

Что касается Леонида Слуцкого, то мы уже не раз писали о том, что «Рубину» по итогам этого сезона необходимо расставаться с наставником. Так что вполне вероятно, игра против «Уфы» станет для специалиста последней в роли главного тренера казанцев. Произойдет это если «Рубин» не попадет в стыковые матчи. В противном случае с отставкой придется повременить. Увольнять Слуцкого перед двухматчевым противостоянием никто не станет.

Но все же хочется верить, что этого не произойдет и команда займет спасительное 12-е место. Для этого должно сойтись не так много, как кажется. «Рубин» должен победить «Уфу», «Спартак» должен не проиграть «Химкам», а «Зенит» не проиграть «Нижнему Новгороду».

«Рубин» – «Уфа» / 21.05, 17.00 / «Ак Барс Арена», Казань