РПЦЗ призвала россиян не бояться прививаться от коронавируса

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) не дает своим прихожанам рекомендаций по поводу вакцинации от коронавируса Covid-19, однако призывает людей не бояться прививок. Об этом заявил первоиерарх РПЦЗ — митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал), сообщает РИА Новости.

Предстоятель Русской православной церкви заграницей, входящей в структуру Московского патриархата, отметил, что сам он вакцинировался от коронавируса. «Люди не должны бояться вакцинации», — уверен он.

Вместе с тем владыка Иларион подчеркнул, что решение привиться каждый человек должен принять самостоятельно.

По словам митрополита, ситуация с коронавирусом отразилась на церковной жизни, но эти изменения нельзя назвать значительными. «В самом начале пандемии люди не могли посещать храмы, но теперь у них есть такая возможность», — объяснил он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал граждан к прохождению вакцинации, отмечая надежность и безопасность российских препаратов от коронавируса. Во время «Прямой линии» глава государства 30 июня заявил, что привился препаратом «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».