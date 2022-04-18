РПЦ решила перенести свой архиерейский собор

Русская православная церковь решила перенести свой архиерейский собор с весны на осень или зиму из-за международной обстановки. Такое решение принял Святейший синод РПЦ, сообщается на сайте Московского патриархата.

«В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов архиерейского собора, 17 апреля сего года члены Синода постановили перенести сроки проведения собора на осенний или зимний период 2022 года», — отмечается в заявлении.

Архиерейский собор представляет собой высший орган иерархического управления РПЦ. Он созывается не реже одного раза в четыре года, а также в «исключительных случаях». Предыдущий собор состоялся в 2017 году.

Изначально архиерейский собор предполагалось провести с 15 по 18 ноября 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса Covid-19 его перенесли на 26–29 мая текущего года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали вводить санкции против России.