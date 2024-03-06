Розы из мыла, экспорт через Казахстан: как изменились цены на цветы к 8 Марта в Казани

Перед 8 Марта рынки Казани заполонили люди в поисках самых красивых букетов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Окольные пути поставок из-за санкций

Продавцы Московского рынка не скрывают, что стоимость цветов в этом году выросла – из-за санкций привозить живой товар приходится «окольными путями». А это сказывается на ценах.

«Тот же объем роз, который мы к женскому дню заказывали в том году за 300 тысяч рублей, сейчас уже обошелся мне в 500 тысяч. Большинство цветов в конце зимы – самом начале весны у нас в России никак не найти. После введения санкций возим через Казахстан», – рассказала владелица одного из магазинов.

Если в прошлом году небольшой букет продавали за 2700 рублей, то сейчас стоимость пришлось повысить до 3300 рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, если в прошлом году небольшой букет из семи роз в праздничной упаковке продавали за 2700 рублей, то сейчас стоимость пришлось повысить до 3300 рублей. Продавать дешевле просто нерентабельно. Штучно «королевский цветок» обойдется в 450 рублей. Букет с одной розочкой с добавлением хризантем или гипсофилы можно приобрести за 1500 рублей.

Покупать цветы советуют заранее, так как в сам день праздника стоимость увеличится из-за резкого наплыва покупателей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не время для орхидей

«Конечно же, все подорожало, поэтому всякую экзотику для букетов мы теперь не берем. Если орхидею раньше можно было заказать оптом по 500 рублей, то сейчас 500 рублей за один колокольчик. Особым спросом такие цветы все равно не пользуются», — рассказали корреспонденту «Татар-информа» в одном из цветочных ларьков.

Но самыми ходовыми на 8 Марта все равно остаются тюльпаны. Цены на них от прилавка к прилавку не отличаются – 100 рублей за цветок. Покупать советуют заранее, так как в сам день праздника стоимость увеличится до 150 рублей из-за резкого наплыва покупателей, которые не озаботились покупкой букетов заранее.

Самыми ходовыми на 8 Марта все равно остаются тюльпаны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас букет из пяти свежих цветов продаем за 500 рублей. Только что привезли. А вот 8 марта будут стоить дороже, от 150 рублей за штуку. Если вообще что-то останется», — объяснил владелец с самой большой фурой тюльпанов.

Он отметил, что все цветы выращивают в теплице под Казанью и привозятся на рынок сразу в большом количестве, что позволяет не взвинчивать цены. К слову, сами покупатели особого подорожания и сужения ассортимента, кажется, практически не заметили.

В этом году на рынках резко увеличилось число палаток с мимозой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мимозы и «антикризисный вариант»

В этом году на рынках резко увеличилось число палаток с мимозой. Как отмечают прохожие, эти цветы ассоциируются у них с долгожданным приходом весны. Помимо этого, они доступны в цене, ведь пышную веточку можно купить всего за 100 рублей.

«Сильного повышения цен как-то не заметила пока. Да и цветы всегда дорогие, зато очень приятный подарок. А покупать буду мимозу, потому что она всегда символизирует 8 Марта и приход весны», – поделилась одна из покупательниц, выбирая букет для дочери.

К Международному женскому дню на рынке появились букеты цветных роз из мыла в подарочной коробке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впрочем, и для самых бережливых потребителей вариант подарка к Международному женскому дню на рынке тоже найдется. Корреспонденты «Татар-информа» с удивлением обнаружили торговую точку с букетами цветных роз из мыла в подарочной коробке. Сперва их практически невозможно отличить от настоящих. К оригинальному подарку предлагают добавить красивые таблички с надписями: «Любимой жене», «Маме», «Лучшей подруге». Маленький букет можно купить всего за 500 рублей, а большой обойдется в 1200 рублей.

«Стоит долго и пахнет приятно. Как-то подарил такой матери, украшает подоконник уже почти 4 года», – подчеркнул владелец палатки.