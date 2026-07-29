Рожков вызван на КДК РФС за нецензурную брань в адрес судей после удаления

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщается на сайте КДК РФС. Поводом послужили события в матче первого тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

На 22-й минуте Рожков был удален с поля прямым красной карточкой — арбитр Артем Чистяков после вмешательства VAR зафиксировал удар локтем в лицо нападающему «Краснодара» Хуану Боселли.

Но на этом проблемы футболиста не закончились. Как сообщили в КДК, уже в подтрибунном помещении Рожков позволил себе нецензурную брань в адрес судейской бригады. Именно за это нарушение его и пригласили на разбирательство.

«Не судья, а ****** какой‑то», — сказал Рожков в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, комитет рассмотрит эпизод с главным тренером «Рубина» Франком Артигой — наставник на 22-й минуте покинул пределы технической зоны и демонстративно выразил несогласие с решением судьи, за что получил предупреждение.