news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 18 июня 2025 15:27

Рожков рассказал, как приходил в себя после столкновения с Дзиоевым

Читайте нас в
Телеграм
Рожков рассказал, как приходил в себя после столкновения с Дзиоевым
Фото: fakelfc.ru

Защитник «Рубина» Илья Рожков высказался об эпизоде с травмой защитника Макса Дзиоева в игре против «Факела» (2:1).

«Я только дома оклемался, когда девушка со мной начала разговаривать. Объясняла, что ни в чем не виноват, винить себя не нужно. Меня заменили в первом тайме, начали восстановительные процедуры. Только после матча Рашид Маматкулович и ребята поддержали. Говорили, что случился ужас, Максим ногу сломал. Был осадок. Но со мной много говорили, успокаивали. Весь следующий день отсыпался, был вообще не в состоянии… Очень тяжело. Только потом пересмотрел момент. Но получилось выбраться.

Сразу списались с ним. Его только 1 мая прооперировали в Казани. Я хотел приехать в больницу, но сказали, что перед операцией лучше не беспокоить, а потом мы уехали в Краснодар на матч. Это было очень страшно. Хочу пожелать ему здоровья», – передает слова Рожкова Sports.ru.

Напомним, Рожков столкнулся с Дзиоевым в игровом моменте. Макс получил перелом голени со смещением.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 45 баллами. «Факел» же пришел последним, 16-м, с 18 баллами.

#фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

17 июня 2025
Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

17 июня 2025