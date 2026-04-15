Рожков рассказал, как экс-наставник «Рубина» Рахимов попрощался с командой

Защитник «Рубина» Илья Рожков вспомнил, как экс-наставник Рашид Рахимов попрощался с командой после отставки.

«Попрощались с Рахимовым, когда мы были в Москве после медосмотра перед вылетом в Турцию на сборы. Рашид Маматкулович собрал нас в заведении, провели время вместе, пообщались по душам. На прощание он сказал: "Удачи, всегда буду за вами следить"», – рассказал Рожков корреспонденту «Чемпионата».

13 января Рашид Рахимов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина». На его место был назначен 49-летний испанский специалист Франк Артига.

«Рубин» по итогам 24 туров идет на 8-ом месте с 34 очками в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Ближайшую встречу в казанцы проведут 18 апреля в Казани против «Акрона». Начало – в 17:00 мск.