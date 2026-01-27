news_header_top
27 января 2026 09:01

Рожков об Артиге: «Он - профессионал своего дела»

Рожков об Артиге: «Он - профессионал своего дела»
ФОто: rubin-kazan.ru

20-летний защитник казанского «Рубина» Илья Рожков рассказал о требованиях нового главного тренера Франка Артиги, а также поделился нововведениями наставника в команде.

«Видно, что Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций. Пытаемся сохранить то, что у нас было хорошего, и стараемся принять то, что добавляет Артига», – приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

В настоящий момент татарстанцы находится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Первую половину чемпионата «Рубин» завершил на седьмой строчке с 23 очками в турнирной таблице РПЛ.

Первый матч после зимнего перерыва казанцы проведут в гостях против махачкалинского «Динамо» 28 февраля.

