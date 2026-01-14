Роженицы рассказали, что медперсонал новокузнецкого роддома не носил маски и перчатки

В Новокузнецком роддоме №1, где скончались девять младенцев, персонал не использовал маски и перчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одну из матерей, Арину Бедареву, потерявшую своего ребенка.

«Маски и перчатки носил только мой лечащий врач, который лечил моего ребенка. Младший медицинский персонал, другие врачи ходили без масок», – рассказала Бедарева.

При этом женщина отметила, что в палате было чисто, а персонал был вежливым и профессиональным во время родов и реанимации.

Ребенок Бедаревой появился на свет 22 декабря, но из-за пневмоторакса его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние малыша улучшилось, и его отключили от оборудования, однако после 5 января ему снова стало плохо. 10 января новорожденный умер. Мать узнала о смерти спустя несколько часов, только когда сама позвонила в больницу вечером.

По словам врачей, причиной смерти стала остановка сердца. Однако Бедарева выразила сомнения, поскольку, как она знает, кардиолог ранее проверял ребенка и не находил у него проблем с сердцем.