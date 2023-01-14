Рождественские колядки и вертепное представление: в Казани прошли «Святочные забавы»

Сегодня в казанском культурном центре им. А.С.Пушкина прошел праздник «Святочные забавы». Уже на протяжении десяти лет традиционные гуляния собирают жителей и гостей столицы республики на веселом мероприятии с концертом, мастер-классами, выставкой-ярмаркой и рождественским представлением.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На ярмарке казанские мастера представили изделия ручной работы, а также провели специальные мастер-классы народных ремесел. Так, гости смогли познать тонкости изготовления деревянных рождественских игрушек. Помимо этого участники выставки рассказали жителям о традициях изготовления национальных скульптур и обучили их технике традиционного ткачества. Все посетители смогли приобрести различные текстильные украшения и сделать рождественский подарок своими руками.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанские «Святочные забавы» занимают важное место в жизни православных горожан, считает руководитель Центра русского фольклора в Казани Василиса Филатова.

«Во всех уголках России празднуется этот великий день, и с каждым годом он наполняет сердца верующих любовью и светом. Из года в год количество творческих коллективов и неравнодушных к этому великому празднику жителей Татарстана увеличивается, в том числе на наших вечерах, – рассказала она корреспонденту «Татар-информа». – Мы начинали проводить святки с пятью коллективами, это был другой формат, совсем не тот, который мы можем наблюдать сейчас. Мы стараемся делать все, чтобы устроить настоящий семейный праздник».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Филатова также отметила, что к рождественской встрече семьи готовятся заранее, и дети ждут этот день с нетерпением, ведь для них в программе праздника предусмотрены интересные игры. А подрастающие ребята из творческих коллективов уже начали выступать на концерте наравне со взрослыми.

Праздничный концерт объединил известные творческие коллективы Татарстана. На сцене прозвучали зимние поздравительные песни-колядки и христославы детско-юношеского хора храма преподобного Сергия Радонежского «Анести». Также выступили ансамбль «Млада», фольклорно-этнографический ансамбль «Коляда» и другие. Гости окунулись в традиционные гуляния рождества и познакомились с православной культурой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Празднование рождественских святок – это не просто дань традициям, но и часть современного мира, считает зампред комиссии по культуре Общественной палаты РТ, зампред Совета Ассамблеи народов РТ Ирина Александровская.

«Мы находимся в череде зимних праздников, символизирующих переход от старого года к новому. Испокон веков народ радовался и веселился в течение двух недель Рождества, несмотря на зимний холод. Одна из важнейших задач сегодня – возрождать наши традиции, чтобы молодежь, приобщающаяся к технологиям, не забывала о своих истоках. Недаром 2023 год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Без наших истоков невозможно движение вперед», – сказала она, добавив, что цель праздника заключается в сохранении национального единства.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Многие зрители смогли увидеть представления, которые проходят только на рождественские праздники, добавила Александровская. «Наше фольклорное движение в Татарстане настолько мощное и профессиональное, что даже самодеятельные коллективы постепенно обретают высокое качество мастерства. Это заслуги прекрасных педагогов, которые уже много лет стоят во главе этого движения и обучают нашу молодежь. На таких важных праздниках мы вместе возрождаемся в знаниях исторических традиций», — резюмировала она.

Фольклорный ансамбль «Не любо — не слушай» представил гостям праздника вертепное представление, созданное по библейским мотивам. Зрители в нем увидели историю рождения Иисуса Христа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выбор такой темы для кукольного представления объяснила руководитель ансамбля Светлана Первакова. По ее мнению, спектакль соответствует ощущению праздника и чуда, и его обязательно нужно было вставить в программу праздника.

«Мы с любовью делали своими руками ящик, похожий на домик, нам помогали в этом и родители, и дети. Рождество — это великие, светлые праздничные дни. Эта история адаптирована под детей, конечно, здесь нет слов из Евангелия, но мы показали все как есть, всю правду. Я думаю, дети должны понимать свой мир и знать нашу историю», — объяснила она.