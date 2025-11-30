«Рождение малыша – событие для всех нас»: в роддом Нижнекамска от мэра доставили цветы

В роддом Нижнекамска доставили цветы и поздравления от главы Нижнекамского района и мэра города. Радмир Беляев отметил, что намеревался лично поздравить молодых мам с Днем матери, однако праздничная дата совпала с его рабочей поездкой.

Несмотря на это, внимание к женщинам, ставшим мамами в эти дни, не осталось без личного участия мэра. В родильный дом передали букеты – знак признательности и поддержки.

«Некоторые из них впервые в жизни принимают поздравления с этим праздником, и для них сейчас забота и внимание особенно важны. Пусть эти букеты станут символом того, что рождение малыша – это большое событие не только для семьи, но и для всех нас!», – отметил Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Кроме цветов, каждая мама получила праздничную открытку от мэра с персональным обращением.